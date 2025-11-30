La Castelfrettese s’illude Tavullia la mette in castigo
castelfrettese 1 tavullia valfoglia 2 CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Alessandroni, Lucchetti (14’ st Cerasa), Rinaldi, Mazzieri (14’ st Brunetti), Rango, Zannini (32’ st Mazzarini), Brunori (14’ st Rossini), Serrani, Parasecoli, Polenta. Panchina: Graziosi, Galeotti, Ortolani, Bontempi, Lazzarini. All. Bugari Y. TAVULLIA VALFOGLIA: Elezaj, Salvatori, Osmani, Giunti, Pagniello, Passeri, Ricciotti, Diomede, Vegliò, Giunchetti (32’ st Sciamanna), Cesarini. Panchina: Brocchi, Chiaretti, Orazi, Sgaggi, Fabrizi, Simoncini, Serafini, Ferrini. All. Cicerchia. ARBITRO: Di Maio di San Benedetto del Tronto. RETI: 19’ pt Alessandroni, 35’ pt Vegliò, 5’ st Giunchetti Secondo ko casalingo di fila per la Castelfrettese che viene rimontata dal Tavullia Valfoglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
