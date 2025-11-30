La capolista è superiore | il Lecco si arrende al Vicenza
Tra Vicenza e Lecco c'è differenza e si vede: basta il gol di Stückler per decidere il bigmatch in favore della capolista del girone A di Serie C.I veneti si dimostrano più solidi e attrezzati e la sbloccano alla prima vera occasione, mentre Sipos si divora quella del pareggio. Ripresa sottotono. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Continua il momento negativo del Carovigno di patron Salvatore Turco che viene sconfitto e superato nettamente superiore dal punto di vista agonistico dalla capolista Ostuni per il Campionato di Promozione Girone B. #Carovigno - facebook.com Vai su Facebook
Bsc Sassuolo ospita l’ex capolista Olbia Montale alle 17 contro l’Oro Cash Picco Lecco - È un turno decisamente importante, il quinto di A2 per le modenesi BSC Materials Sassuolo ed Emilbronzo 2000 Montale: le due formazioni giocano entrambe in casa la quinta giornata, la BSC Materials ha ... Si legge su ilrestodelcarlino.it