La capolista è superiore | il Lecco si arrende al Vicenza

Tra Vicenza e Lecco c'è differenza e si vede: basta il gol di Stückler per decidere il bigmatch in favore della capolista del girone A di Serie C.I veneti si dimostrano più solidi e attrezzati e la sbloccano alla prima vera occasione, mentre Sipos si divora quella del pareggio. Ripresa sottotono. 🔗 Leggi su Today.it