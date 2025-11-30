La bomba di Dunga e la magia di Baldieri
Il Pisa è pronto a riannodare i fili con una rivalità che, nonostante il diverso blasone delle due compagini, porta con sé una tradizione molto positiva: contro l’Inter sono stati disputati 15 precedenti, con un bilancio che riporta 4 vittorie a testa e 7 pareggi. In 7 occasioni Sporting Club e nerazzurri milanesi si sono affrontati in Serie A, 4 volte in Coppa Italia e in altre 4 occasioni nel torneo di Prima Divisione. Proprio in questo campionato è stato giocato il primo match ufficiale, andato in archivio con una vittoria strepitosa per il Pisa: 7-2 il punteggio finale, con tripletta dell’implacabile bomber Danilo Sbrana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
