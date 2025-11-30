La bella favola dello Jolo calcio Ecco la vittoria per rimanere lassù

30 nov 2025

Jolo Calcio 2 Urbino Taccola 0 JOLO: Giusti, Melani (75’ D’Alò) Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, Rossi (70’ Borchi) Sforzi (55’ Marchio) Tomberli (85’ Lo Iacono) Robi, Rozzi (65’ Medini). A disp.:Cuorvo, Bellandi, Torcasso, Verdi. All.:Ambrosio URBINO TACCOLA: Malasoma, Langella, Zaccagnini F., Castellacci, Salvadori, Bellagamba, Bracci, Guelfi, Cosi, Fazzini, Cei. A disp.:Parente, Zaccagnini C., Pardini, Tognetti Al., Tognetti An., Milli, Cresci, Tararà, Slosar. All.:Argentesi Arbitro: Amon Prodromos Grigoriadis di Siena, coadiuvato da Lorenzo Sordi di Firenze e Francesco Ballarino di Firenze Note: Espulso Castellacci al 75’ per somma di ammonizioni Reti: 8’ Tomberli, 64’ Robi Un gol per tempo, a blindare il risultato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

