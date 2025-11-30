La bella favola dello Jolo calcio Ecco la vittoria per rimanere lassù

Jolo Calcio 2 Urbino Taccola 0 JOLO: Giusti, Melani (75’ D’Alò) Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, Rossi (70’ Borchi) Sforzi (55’ Marchio) Tomberli (85’ Lo Iacono) Robi, Rozzi (65’ Medini). A disp.:Cuorvo, Bellandi, Torcasso, Verdi. All.:Ambrosio URBINO TACCOLA: Malasoma, Langella, Zaccagnini F., Castellacci, Salvadori, Bellagamba, Bracci, Guelfi, Cosi, Fazzini, Cei. A disp.:Parente, Zaccagnini C., Pardini, Tognetti Al., Tognetti An., Milli, Cresci, Tararà, Slosar. All.:Argentesi Arbitro: Amon Prodromos Grigoriadis di Siena, coadiuvato da Lorenzo Sordi di Firenze e Francesco Ballarino di Firenze Note: Espulso Castellacci al 75’ per somma di ammonizioni Reti: 8’ Tomberli, 64’ Robi Un gol per tempo, a blindare il risultato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La bella favola dello Jolo calcio. Ecco la vittoria per rimanere lassù

Leggi anche questi approfondimenti

“Nonna, hai vissuto una favola” “Sì, la più bella della mia vita, d’altronde rifarei tutto” accenno ad un brano tratto da Lascia che parlino Ediz. Araba Fenice Libri Grazie alla Biblioteca di Buriasco per il graditissimo invito Giovedì 27 novembre alle 20,45 #bibliote - facebook.com Vai su Facebook

La bella favola dello Jolo calcio. Ecco la vittoria per rimanere lassù - Jolo Calcio 2 Urbino Taccola 0 JOLO: Giusti, Melani (75’ D’Alò) Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, Rossi (70’ Borchi) Sforzi (55’ Marchio) Tomberli (85’ Lo Iacono) Robi, Rozzi (65’ Medini). Secondo lanazione.it

Jolo Calcio e le giovanili. E’ il patrimonio futuro - "Quella di domenica scorsa è stata una bella festa, che testimonia l’attaccamento dei giocatori e di un un intero paese alla società che lo rappresenta. Scrive lanazione.it