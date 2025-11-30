La banca festeggia con Cazzullo e il concerto dei Nomadi in 2.500 alla serata dedicata alla gentilezza

Oltre 2.500 soci e ospiti del territorio hanno partecipato alla Festa di RomagnaBanca al Pala Bcc Romagnolo di Cesena sabato 29 novembre, confermando la capacità dell’istituto di proporre eventi che uniscono riflessione, cultura e spettacolo. Cuore della serata il monologo “La forza della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

La festa di RomagnaBanca con Aldo Cazzullo e i Nomadi - Con un racconto intenso e coinvolgente, Cazzullo ha tratteggiato la modernità del Santo di Assisi come simbolo di una gentilezza radicale e attualissima, richiamando anche le parole di Ornella Vanoni: ... Scrive msn.com