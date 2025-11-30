' La baita di Babbo Natale' a Pontedera

Inaugurata sabato 22 novembre, in via della Stazione Vecchia a Pontedera, la Baita di Babbo Natale, il magico villaggio per famiglie ideato da Paolo Sax Grossi e realizzato per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con Music Staff Italia, negli Spazi dell'ex-Centro per l’Arte Otello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Il Natale torna in Piazza a Sant’Omero! Dal 6 dicembre al 6 gennaio la magia delle feste riempie il centro del paese! ? Pista di pattinaggio Casa di Babbo Natale ? La Baita con tante golosità Eventi e appuntamenti per tutta la famiglia Presto - facebook.com Vai su Facebook

Una baita speciale a Pontedera, le magie di Babbo Natale tra giochi e mercatini - Il villaggio delle festività si accende anche questo fine settimana per accompagnare i bambini e le famiglie verso il 25 dicembre. msn.com scrive

Pontedera, tornano la Baita di Babbo Natale e il mercatino - La Baita di Babbo Natale a Pontedera, ideata e organizzata da Paolo Sax Grossi in collaborazione con Music Staff Italia, è giunta alla 12ma edizione e si ... Come scrive gonews.it

Torna a Pontedera la Baita di Babbo Natale con tante sorprese tra sogno e realtà - Dal 22 novembre al 26 dicembre tante novità tutte da scoprire nello scintillante villaggio dedicato a Babbo Natale ... intoscana.it scrive