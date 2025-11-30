LelettoraleLupi | Meloni nostra premier
14.17 La legge elettorale passò solo perché l'opposizione fu d'accordo, sennò non era possibile mettere la fiducia. Così il presidente di "Noi Moderati", Lupi a margine dell'assemblea del partito a Roma. Compito del centro destra, "fare una proposta unitaria". A inizio 2026 ci sia "un primo confronto nella maggioranza, poi con l'opposizione. Nostri unti cardinali:proporzionale com premio maggioranza e preferenz con listini di coalizione".Riforma?"Col maggioritario si dica nuovo premier,con elettori chiarezza. Per noi c'è:Meloni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
