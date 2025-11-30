Kurtatsch Kellerei – Kalterersee Auslese

Appuntidizelda.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del nostro penultimo viaggio, la curiosità ci ha guidati verso un’etichetta simbolo dell’Alto Adige: il Kalterersee Auslese della Kellerei Kurtatsch, versione pensata per la GDO ma capace di. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it

kurtatsch kellerei 8211 kalterersee auslese

© Appuntidizelda.it - Kurtatsch Kellerei – Kalterersee Auslese

Altri contenuti sullo stesso argomento

Kellerei Kurtatsch: Verjüngungskur zeigt erste Erfolge - Kurtatsch – Vor rund drei Jahren läutete die Kellerei Kurtatsch, eine der ältesten Genossenschaften Südtirols, eine neue Ära ein. Si legge su suedtirolnews.it

Kellerei Kurtatsch Top-Cuvée Tres 2018 - Der Jahrgang 2018 besteht aus 65% Merlot, 30% Cabernet Franc und 5 % Cabernet Sauvignon und wie man bei der Verkostung der zwei vorhergehenden Jahrgänge feststellen konnte, sorgt der etwas höhere ... Segnala nikos-weinwelten.de

Kellerei Kurtatsch: Weine, die vom Wachstum, Wind und Wetter erzählen - Nahe des Dorfzentrums von Kurtatsch im Südtiroler Unterland stehen rote Reben wie Merlot, Cabernet franc und Cabernet Sauvignon, wobei gerade der letztere ... Lo riporta weinkenner.de

Cerca Video su questo argomento: Kurtatsch Kellerei 8211 Kalterersee