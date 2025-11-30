Ktm pronta per la Dakar 2026 | Sanders a caccia del bis
La squadra ufficiale di Matthigofen si ripresenta all'evento più importante dell'anno con ambizioni altissime e un tridente di piloti ambiziosi, capitanati dal campione del mondo in carica nonché vincitore dell'ultima edizione del rally raid più famoso del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
27-28-29 novembre: tutto ok alle verifiche tecniche a Barcellona! La nostra Toyota HDJ80 ha superato ogni controllo ed è ufficialmente pronta a salpare verso l’avventura. Ora è tempo di imbarco… destinazione: Dakar 2026 Il countdown è partito! - facebook.com Vai su Facebook
Ktm pronta per la Dakar 2026: Sanders a caccia del bis - La squadra ufficiale di Matthigofen si ripresenta all'evento più importante dell'anno con ambizioni altissime e un tridente di piloti ambiziosi, capitanati dal campione del mondo in carica nonché vinc ... msn.com scrive
Dakar 2026. KTM, un tridente affilato per confermare - Daniel “Chucky” Sanders, il Campione in carica e del Mondo, Luciano Benavides, Mondiale 2023, e Edgar Canet, promosso in “prima squad ... Scrive msn.com
Defender Dakar D7X R: ecco la versione per la Dakar 2026 - Defender affronta la Dakar con una versione da competizione basata sulla piattaforma OCTA. msn.com scrive