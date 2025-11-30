Ktm pronta per la Dakar 2026 | Sanders a caccia del bis

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra ufficiale di Matthigofen si ripresenta all'evento più importante dell'anno con ambizioni altissime e un tridente di piloti ambiziosi, capitanati dal campione del mondo in carica nonché vincitore dell'ultima edizione del rally raid più famoso del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ktm pronta per la dakar 2026 sanders a caccia del bis

© Gazzetta.it - Ktm pronta per la Dakar 2026: Sanders a caccia del bis

Leggi anche questi approfondimenti

Ktm pronta per la Dakar 2026: Sanders a caccia del bis - La squadra ufficiale di Matthigofen si ripresenta all'evento più importante dell'anno con ambizioni altissime e un tridente di piloti ambiziosi, capitanati dal campione del mondo in carica nonché vinc ... msn.com scrive

ktm pronta dakar 2026Dakar 2026. KTM, un tridente affilato per confermare - Daniel “Chucky” Sanders, il Campione in carica e del Mondo, Luciano Benavides, Mondiale 2023, e Edgar Canet, promosso in “prima squad ... Scrive msn.com

ktm pronta dakar 2026Defender Dakar D7X R: ecco la versione per la Dakar 2026 - Defender affronta la Dakar con una versione da competizione basata sulla piattaforma OCTA. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ktm Pronta Dakar 2026