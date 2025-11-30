KPop Demon Hunters | in attesa del seque Netflix ci regala un Artbook pazzesco
Siamo onesti: se avete un abbonamento Netflix e un minimo di gusto per l’animazione di qualità, quest’anno vi siete sicuramente imbattuti in KPop Demon Hunters. Non è solo un successo di streaming, è una delle vette tecniche raggiunte da Sony Pictures Animation negli ultimi tempi. E mentre siamo ancora qui a canticchiare la colonna sonora, è arrivata una sorpresa inaspettata. Niente pagamenti: un regalo vero. Dentro il design: L’Artbook gratuito. Se siete tra quelli che (come noi) mettono in pausa i film per studiare i frame, questa è per voi. Netflix, in collaborazione con Nucleus, ha rilasciato ufficialmente e gratuitamente l’artbook digitale The Art of KPop Demon Hunters. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
