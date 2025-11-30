Kostic media voto dei giornali inferiore al 4.5 | surclassato schiacciato travolto Palestra obbliga Spalletti al cambio

all’intervallo di Juve Cagliari. Partita da dimenticare per Filip Kostic in Juve Cagliari. L’esterno serbo è stato sostituito da Spalletti all’intervallo dopo un primo tempo a dir poco disastroso in cui è stato surclassato dal giovane Palestra, anche in occasione del gol dei sardi. GAZZETTA DELO SPORT 4.5 – Troppi alti e bassi. Si vede subito che è lento di testa e con il pallone e Palestra lo travolge più volte. Esce. TUTTOSPORT 4 – Primo tempo horror, e l’errore che vale il vantaggio del Cagliari sembrava un’immagine persino profetica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

