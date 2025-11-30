Kossounou e Lookman | l' Atalanta ritrova la vittoria viola ancora ko

Ilgiornaleditalia.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due mesi di astinenza la Dea torna a vincere in campionato, per la Fiorentina ennesima sconfitta. BERGAMO - L'Atalanta torna a vincere in campionato dopo due mesi di astinenza: finisce 2-0 il match contro la Fiorentina, decisive le reti di Kossounou e Lookman. Seconda vittoria casalinga in Seri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

kossounou e lookman l atalanta ritrova la vittoria viola ancora ko

© Ilgiornaleditalia.it - Kossounou e Lookman: l'Atalanta ritrova la vittoria, viola ancora ko

