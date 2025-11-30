Kossounou e Lookman | l' Atalanta ritrova la vittoria viola ancora ko
Dopo due mesi di astinenza la Dea torna a vincere in campionato, per la Fiorentina ennesima sconfitta. BERGAMO - L'Atalanta torna a vincere in campionato dopo due mesi di astinenza: finisce 2-0 il match contro la Fiorentina, decisive le reti di Kossounou e Lookman. Seconda vittoria casalinga in Seri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, Éderson, de Roon, Bellanova; de Ketelaere; Lookman, Scamacca Fiorentina (3-5-2): de Gea; Ranieri, Marí, Pongracic; Parisi, Sohm, Fagioli, Mandragora, Dodô; Kean, Piccoli Vai su X
