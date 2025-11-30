Koopmeiners, l’olandese celebra il 2-1 con un messaggio di lavoro. La sua professionalità è la risposta alle critiche sul ruolo difensivo. Teun Koopmeiners, giocatore della Juventus, ha voluto celebrare la vittoria per 2-1 sul Cagliari con un messaggio conciso, ma estremamente chiaro, sul suo profilo Instagram. Il messaggio di Koopmeiners è anche una risposta indiretta a chi ha criticato il suo ruolo e il suo impegno. Risposta netta che certifica tutta la sua professionalità, che è stata lodata da Spalletti stesso. La sua duttilità ha permesso alla Vecchia Signora di sopperire alle assenze in difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners esulta con i compagni a fine partita. Il commento nel post partita sui social fa sperare i tifosi – FOTO