il fenomeno globale di Kantara: A Legend – Chapter 1. Un prodotto nato lontano dal cinema hollywoodiano sta rapidamente affermandosi come uno dei titoli più discussi e apprezzati nell’ambito del fantasy internazionale. La potenza di un immaginario radicato in tradizioni culturali e un efficace passaparola stanno contribuendo a un successo che supera le aspettative, conquistando il pubblico di tutto il mondo. contesto e origine del film. una produzione indipendente dall’India. Scritto e diretto da Rishab Shetty, Kantara: A Legend – Chapter 1 si colloca nell’ambito delle produzioni in lingua Kannada, ambientate nelle foreste del Karnataka. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Kolossal fantasy sconosciuto su prime video che merita di essere visto