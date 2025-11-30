Kiss of the Spider Woman recensione | un musical riuscito a metà sul potere salvifico dell' immaginazione

Bill Condon porta sul grande schermo il romanzo di Manuel Puig per parlare di repressione e libertà. Jennifer Lopez ci regala la sua migliore interpretazione, ma la rivelazione è Tonatiuh. "Per Fred, Terrence e Chita". C'è una dedica alla fine di Kiss of the Spider Woman di Bill Condon che racchiude tutto ciò che abbiamo visto nelle due ore e otto minuti precedenti. Quei nomi si riferiscono al paroliere Fred Ebb, al drammaturgo Terrence McNally e all'attrice Chita Rivera. Tutti e tre legati a doppio filo al musical che debuttò nel 1993 a Broadway diretto da Harold Prince e musicato da John Kander. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kiss of the Spider Woman, recensione: un musical riuscito a metà sul potere salvifico dell'immaginazione

