Kiss of the Spider Woman recensione | un musical riuscito a metà sul potere salvifico dell' immaginazione
Bill Condon porta sul grande schermo il romanzo di Manuel Puig per parlare di repressione e libertà. Jennifer Lopez ci regala la sua migliore interpretazione, ma la rivelazione è Tonatiuh. "Per Fred, Terrence e Chita". C'è una dedica alla fine di Kiss of the Spider Woman di Bill Condon che racchiude tutto ciò che abbiamo visto nelle due ore e otto minuti precedenti. Quei nomi si riferiscono al paroliere Fred Ebb, al drammaturgo Terrence McNally e all'attrice Chita Rivera. Tutti e tre legati a doppio filo al musical che debuttò nel 1993 a Broadway diretto da Harold Prince e musicato da John Kander. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?Nuovi dettagli e nuove variant per Spider-Man/Venom: Death Spiral, il nuovo corossover Marvel che unisce Spider-Man, Venom e Carnage in una storia ad alta tensione. In questo evento, vedremo Spider-Man venire a conoscenza che Carnage, ora lega - facebook.com Vai su Facebook
Kiss of the Spider Woman, recensione: un musical riuscito a metà sul potere salvifico dell'immaginazione - Con Kiss of the Spider Woman, Bill Condon porta sul grande schermo il romanzo di Manuel Puig per parlare di repressione e libertà. Riporta movieplayer.it
Jennifer Lopez: "Kiss of the Spider Woman necessario ora che latini e queer vengono demonizzati" - La popstar e attrice ha spiegato l'importanza del remake del musical diretto da Bill Condon per le comunità di persone discriminate. Riporta movieplayer.it
Kiss of the Spider Woman: il nuovo trailer del musical con Jennifer Lopez dal romanzo di Manuel Puig - In arrivo un nuovo adattamento cinematografico, stavolta in musical, del romanzo di Manuel Puig Il bacio della donna ragno. Secondo comingsoon.it