Kirghizistan elezioni anticipate tra arresti di giornalisti e politici | le immagini

Lapresse.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Kirghizistan si tengono elezioni parlamentari anticipate, tra gli arresti di esponenti dell’opposizione e la chiusura dei media indipendenti. Il potere del presidente Sadyr Zhaparov, che ha cercato di reprimere il dissenso in quello che un tempo era il paese più democratico dell’Asia centrale, potrebbe uscirne ancora più rafforzato. Le elezioni si tengono con un anno di anticipo rispetto al previsto, una mossa che i funzionari hanno giustificato sostenendo che altrimenti le elezioni parlamentari sarebbero state troppo vicine alle elezioni presidenziali del 2027. Nella settimana precedente le elezioni, le autorità kirghise hanno lanciato un’ondata di arresti, perquisizioni e interrogatori contro esponenti dell’opposizione e giornalisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

kirghizistan elezioni anticipate tra arresti di giornalisti e politici le immagini

© Lapresse.it - Kirghizistan, elezioni anticipate tra arresti di giornalisti e politici: le immagini

News recenti che potrebbero piacerti

kirghizistan elezioni anticipate arrestiKirghizistan, elezioni anticipate tra arresti di giornalisti e politici: le immagini - (LaPresse) In Kirghizistan si tengono elezioni parlamentari anticipate, tra gli arresti di esponenti dell'opposizione e la chiusura dei ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Kirghizistan Elezioni Anticipate Arresti