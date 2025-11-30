Kim | nuovi fondi per aviazione militare

5.13 Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha annunciato che "l'aviazione militare del Paese riceverà nuove risorse strategiche e "un nuovo importante compito" Kim ha rilasciato queste dichiarazioni venerdì all'aeroporto di Kalma, circa 200 km a est di Pyongyang, in occasione dell'80° anniversario della fondazione dell'aeronautica militare, secondo l'agenzia di stampa KCNA. "L'aeronautica militare deve respingere e controllare con determinazione ogni tipo di atto dispionaggio e ogni possibile pr ovocazione militare dei nemici". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

