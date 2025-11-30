Kill Bill | Tarantino costretto a tagliare la vendetta di Yuki ma oggi il capitolo perduto arriva su Fortnite

Il regista si è riunito alla sua musa Uma Thurman per realizzare una sequenza anime di combattimento tagliata dalla prima bozza dello script di Kill Bill. L'annuncio dell'arrivo al cinema di una versione estesa di Kill Bill che unisce il primo e il secondo capitolo del capolavoro di Quentin Tarantino, proprio come era stato pensato in origine, è già sufficiente a eccitare i fan dello scatenato cineasta. Una nuova versione intitolata Kill Bill: The Whole Bloody Affair, della durata di oltre quattro ore, arriverà nei cinema, per adesso solo negli Stati Uniti, per la gioia del grande pubblico. Questa versione include una sequenza anime inedita che non era presente neppure nel montaggio originale di Kill Bill, ma questa non è l'unica scena a essere stata "sacrificata" . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

