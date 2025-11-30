Kalulu, ‘liberazione’ in Juve Cagliari: non succedeva da oltre tre anni. Il gesto del difensore francese all’Allianz Stadium. Nella vittoria in rimonta della Juve contro il Cagliari (2-1), la copertina è andata giustamente alla doppietta di Kenan Yildiz. Tuttavia, scorrendo il tabellino e analizzando i dati del match dell’Allianz Stadium, emerge un dettaglio statistico che ha il sapore della liberazione per uno dei pilastri della retroguardia bianconera. Pierre Kalulu è tornato a essere decisivo anche in fase offensiva, interrompendo un digiuno di passaggi vincenti che durava da un’eternità calcistica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu e quel Juve Cagliari che sa di ‘liberazione’: non succedeva da oltre tre anni. Cosa ha fatto il francese allo Stadium