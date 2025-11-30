Kalulu e quel Juve Cagliari che sa di ‘liberazione’ | non succedeva da oltre tre anni Cosa ha fatto il francese allo Stadium

Juventusnews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kalulu, ‘liberazione’ in Juve Cagliari: non succedeva da oltre tre anni. Il gesto del difensore francese all’Allianz Stadium. Nella vittoria in rimonta della Juve contro il Cagliari (2-1), la copertina è andata giustamente alla doppietta di Kenan Yildiz. Tuttavia, scorrendo il tabellino e analizzando i dati del match dell’Allianz Stadium, emerge un dettaglio statistico che ha il sapore della liberazione per uno dei pilastri della retroguardia bianconera. Pierre Kalulu è tornato a essere decisivo anche in fase offensiva, interrompendo un digiuno di passaggi vincenti che durava da un’eternità calcistica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kalulu e quel juve cagliari che sa di 8216liberazione8217 non succedeva da oltre tre anni cosa ha fatto il francese allo stadium

© Juventusnews24.com - Kalulu e quel Juve Cagliari che sa di ‘liberazione’: non succedeva da oltre tre anni. Cosa ha fatto il francese allo Stadium

Contenuti che potrebbero interessarti

kalulu quel juve cagliariJuve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2025/26 - Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champio ... juventusnews24.com scrive

kalulu quel juve cagliariJuventus-Cagliari, moviola: Var muto su rigore negato ai sardi, Yildiz gol e proteste - La prova dell’arbitro senese Valerio Crezzini allo Stadium nell’anticipo pomeridiano della 13esima giornata di A Juventus- Lo riporta sport.virgilio.it

kalulu quel juve cagliariJuventus-Cagliari 2-1, gol e highlights: decide la doppietta di Yildiz - La Juventus torna alla vittoria anche in campionato, dopo due pareggi consecutivi, ribaltando il Cagliari grazie a una doppietta di Yildiz. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Kalulu Quel Juve Cagliari