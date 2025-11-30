Kalulu celebra la vittoria contro il Cagliari | il commento sui social è conciso ed efficace proprio come l’ex Milan in campo – FOTO

Kalulu celebra la vittoria con un conciso messaggio: tre punti fondamentali per il cammino in Serie A e per dare continuità al progetto. La vittoria per 2-1 della Juventus contro il Cagliari è stata celebrata con grande concisione da Pierre Kalulu. Il difensore ha voluto marcare il risultato con un semplice e diretto messaggio sul suo profilo Instagram. Il messaggio, un conciso (+3) accompagnato dai colori bianconeri, riflette il valore intrinseco dei tre punti in questa fase del campionato. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, la Juventus aveva l’obbligo di vincere per non perdere terreno dalle prime e per allontanare la critica di timidezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu celebra la vittoria contro il Cagliari: il commento sui social è conciso ed efficace proprio come l’ex Milan in campo – FOTO

