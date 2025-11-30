Juventus vs Udinese ottavi di finale di Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 20252026. I bianconeri sono al debutto nella competizione nazionale con l’obiettivo di andare fino in mondo, mentre i friulani cercano l’impresa dopo aver già superato due turni. Juventus vs Udinese si giocherà martedì 2 dicembre 2025 alle ore 21 presso lo Juventus Stadium. JUVENTUS VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Coppa Italia è certamente un obiettivo importante per i bianconeri, visto che mette in palio la possibilità di giocare la Supercoppa e qualificarsi direttamente all’Europa League. Fin quì la stagione non è stata esaltate, con l’esonero di Tudor e l’avvento di Spalletti per rimettere a posto la situazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

