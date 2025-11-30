Juventus | Vlahovic e lo spaventoso ko

Vlahovic, Spaventoso Ko: «Mi sono fatto male». Si teme stop fino al 2026 Allianz Stadium ammutolito al 30’ di Juventus-Cagliari: Dusan Vlahovic, dopo un tiro in diagonale, crolla a terra afferrandosi l’adduttore sinistro. Lacrime, mani sul viso, sguardo perso. Labiale inequivocabile: «Mi sono fatto male. mi sono fatto male». Spalletti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic e lo spaventoso ko

