Vlahovic, Spalletti perde il centravanti: rischio 2 mesi out Gli esami di oggi al JMedical hanno confermato il timore peggiore: lesione di secondo grado all’adduttore sinistro per Dusan Vlahovic. Stop stimato tra le 6 e le 8 settimane. Tradotto: salta tutto il 2025 e torna solo a gennaio 2026. Calendario L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic, allarme rosso