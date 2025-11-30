Juventus | Vlahovic allarme rosso

Ilprimatonazionale.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic, Spalletti perde il centravanti: rischio 2 mesi out Gli esami di oggi al JMedical hanno confermato il timore peggiore: lesione di secondo grado all’adduttore sinistro per Dusan Vlahovic. Stop stimato tra le 6 e le 8 settimane. Tradotto: salta tutto il 2025 e torna solo a gennaio 2026. Calendario L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus vlahovic allarme rosso

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic, allarme rosso

