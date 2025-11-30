Juventus una rovinosa tegola | quanto resta fuori Vlahovic
Pessime notizie per la Juventus: l’infortunio rimediato da Dusan Vlahovic rischia di cambiare profondamente i piani bianconeri per le prossime settimane, se non per mesi. Il numero nove si è fermato all’improvviso, lasciando il campo quasi in lacrime, molto dolorante. Già, l'infortunio che lo ha colpito nel match col Cagliari è grave. Le mani sul volto e poi quelle parole che non lasciavano spazio a dubbi. "Mi sono fatto male, mi sono fatto male", si è sfogato Vlahovic. Il tutto poco dopo la mezz’ora di gioco, uno offensivo si è trasformato in una fitta improvvisa, violenta, che ha gelato lo Stadium. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
