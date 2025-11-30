Juventus | Spalletti sfida i tifosi
Spalletti vs tifosi: “Cosa vuoi?!”. Il video che sta facendo impazzire la rete Minuto 85, Juventus-Cagliari 2-1, risultato ancora in bilico. Jonathan David sbaglia un controllo banale, la palla finisce fuori. Dagli spalti dietro la panchina parte il coro: “David, ma che c***o fai?!”. Luciano Spalletti, già nervoso per il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Argomenti simili trattati di recente
Spalletti show negli ultimi minuti di Juventus-Cagliari Il tecnico bianconero ha risposto ad alcune critiche mosse da tifosi che non hanno gradito le difficoltà della squadra nel finale di gara “COSA VUOI, DIMMI CHE VUOI”, ha tuonato l’allenatore ? #Juv - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Cagliari 2-1, Yildiz scatenato e Spalletti vince in casa Vai su X
Spalletti nervoso con un tifoso durante Juventus-Cagliari: “Dimmi cosa vuoi” - Momento di nervosismo per Luciano Spalletti nel corso della sfida tra Juventus e Cagliari, vinta di rimonta dai bianconeri. Come scrive panorama.it
“Cosa vuoi da me!”. Spalletti infuriato: con chi ce l’ha - Un finale di partita già incandescente si è trasformato in un episodio di forte tensione tra Luciano Spalletti e un tifoso della Juventus, durante la sfida ... Scrive thesocialpost.it
Juventus, Spalletti rompe gli schemi: il retroscena dello scontro verbale con i tifosi durante Juventus-Cagliari - L’atmosfera, già appesantita da settimane di critiche rivolte a determinati giocatori, è deflagrata quando alcuni tifosi dalla tribuna hanno preso di mira Jonathan David. Scrive gonfialarete.com