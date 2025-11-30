Juventus Ravezzani Openda e David non all’altezza

Il disastroso ingresso di Openda durante Juventus – Cagliari Dopo i gol in Champions League, tutti si aspettavano che la stgione di Openda e David potesse aver avuto finalmente una svolta. L’ingresso in campo dei due acquisti estivi contro i Cagliari ha però lasciato molto a desiderare. In particolare l’ingresso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ravezzani “Openda e David non all’altezza”

Argomenti simili trattati di recente

Assurdo #Ravezzani: le sue parole sulla #Juventus fanno tremare mezza #serieA, cos'ha detto! LE PAROLE bit.ly/4pIkoVK Vai su X

Quello che dice #Ravezzani è sacrosanto. Sulla Juventus si può dire qualsiasi cosa e la società, in primis, non si difende. Lascia correre, anzi porge pure l'altra guancia. Questo "stile" ha favorito negli anni, la proliferazione sui social e non, di odiatori disagiati! - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Spalletti che bordate a David e Openda: rischiano anche senza Vlahovic e il web si scatena - Con il serbo infortunato Spalletti propenso a schierare Yildiz come falso nueve nella Juventus dopo le prove negative degli altri due attaccanti David e Openda, polemica sui social ... Riporta sport.virgilio.it

Juventus, Spalletti consiglia David e Openda: "Servono faccettine di c***o" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a DAZN dopo la vittoria in rimonta sul Cagliari: ... Come scrive msn.com

Juventus-Cagliari, David, Openda o Vlahovic? Le prime idee di Spalletti - Finalmente nella trasferta difficile di Bodo si sono sbloccati sia Lois Openda che ancora a Torino non aveva segnato che Jonathan David, l'iceman soprannominato al Lille che però a Torino sembrava ... Secondo ilbianconero.com