Juventus Next Gen Perugia LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

di Marco Baridon del match, valido per la 16ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen vuole tornare ai tre punti, forte della rimonta al cardiopalma contro il Gubbio nell’ultimo turno. Bianconeri che ospitano il Perugia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Perugia 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.30 Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Juventus Next Gen Perugia 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE C . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Perugia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Scopri altri approfondimenti

Brambilla pre Juventus Next Gen Perugia ? Le sue dichiarazioni - facebook.com Vai su Facebook

? #Juventus Next Gen-Perugia: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C Vai su X

Juventus Next Gen-Perugia: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La sfida tra Juve Next Gen e Perugia, in programma al Moccagatta domenica 30 novembre a partire dalle 12. Scrive tuttosport.com

Juventus Next Gen-Perugia: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Perugia per la sedicesima giornata del Girone B di Serie C: canale tv, formazioni e copertura streaming. Secondo calciomercato.com

Calcio serie C, Juventus Next Gen - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Giovanni Tedesco costretto a rinunciare anche a Yabre, colpito dalla febbre, ha le idee chiare; Brambilla non potrà disporre di Pedro Felipe e va verso la conferma degli undici di Gubbio ... Secondo perugiatoday.it