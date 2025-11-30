Juventus Next Gen Perugia 1-0 | Puczka vale i tre punti i bianconeri di Brambilla tornano al successo
di Marco Baridon Juventus Next Gen Perugia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen torna ai tre punti, forte della rimonta al cardiopalma contro il Gubbio nell’ultimo turno. Bianconeri che ospitavano il Perugia, superato 1-0 nel finale grazie al gol di Puczka. Juventus Next Gen Perugia 1-0: sintesi e moviola. FINE PARTITA 90’+6? OCCASIONE RICCARDI – Che chance del Perugia! Punizione deviata dalla barriera, Riccardi di testa colpisce alto in area piccola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
