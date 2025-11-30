Juventus Next Gen-Perugia 1-0 passo falso del Grifo
Alessandria, 30 novembre 2025 – Perugia ko ad Alessandria: lo scontro diretto del Moccagatta va alla Juventus Next Gen. Primo tonfo dell’era Tedesco, ko pesante e anche meritato per i biancorossi che contro i giovani bianconeri, reduci dal recupero infrasettimanale con il Gubbio soccombono dall’inizio alla fine. Solo un tiro in porta per il Perugia a tempo scaduto. Il gol partita al 37’: su errore di Broh arriva la percussione di Deme, la conclusione di Anghelè respinta di Gemello e il gol di Puczka, il portiere nulla può. JUVENTUS NG 1-PERUGIA 0 JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Brugarello, Gil Puche; Savio, Faticanti, Mazur, Puczka; Cudrig 31’st Deme), Anghelè (45’st Okoro); Guerra (48’st Pagnucco). 🔗 Leggi su Lanazione.it
