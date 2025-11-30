Juventus Next Gen Perugia 0-0 LIVE | palo di Anghelè in avvio di ripresa

di Marco Baridon Juventus Next Gen Perugia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen vuole tornare ai tre punti, forte della rimonta al cardiopalma contro il Gubbio nell’ultimo turno. Bianconeri che ospitano il Perugia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Perugia 0-0: sintesi e moviola. 53? PUNIZIONE MANZARI – Traiettoria disegnata dalla destra, con Cudrig che fa buona guardia e libera l’area sul primo palo. 46? PALO ANGHELE’ – Subito squillo della Juventus: calcia Anghelè, si allunga Gemello ma non riesce a deviare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

