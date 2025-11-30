Juventus Next Gen Perugia 0-0 LIVE | Montevago subito pericoloso Mangiapoco osserva

di Marco Baridon Juventus Next Gen Perugia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen vuole tornare ai tre punti, forte della rimonta al cardiopalma contro il Gubbio nell’ultimo turno. Bianconeri che ospitano il Perugia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Perugia 0-0: sintesi e moviola. 7? PARTITA BLOCCATA IN QUESTO AVVIO – Spazi intasati, poche possibilità di affondare. Primi minuti di partita bloccati, con le due squadre che non si stanno scoprendo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Perugia 0-0 LIVE: Montevago subito pericoloso, Mangiapoco osserva

