Juventus Next Gen Perugia 0-0 LIVE | Mangiapoco decisivo su Calapai occasione per Guerra

di Marco Baridon Juventus Next Gen Perugia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen vuole tornare ai tre punti, forte della rimonta al cardiopalma contro il Gubbio nell’ultimo turno. Bianconeri che ospitano il Perugia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Perugia 0-0: sintesi e moviola. 40? NIENTE RIGORE – L’arbitro Sacchi non concede il penalty alla Juventus, tutto regolare dopo il check al monitor. 38? FVS CHIESTO DALLA JUVE – I bianconeri chiedono un calcio di rigore per un tocco di mano nell’area del Perugia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Perugia 0-0 LIVE: Mangiapoco decisivo su Calapai, occasione per Guerra

