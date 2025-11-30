Juventus Next Gen Perugia 0-0 LIVE | clamoroso rigore non assegnato ai bianconeri
di Marco Baridon Juventus Next Gen Perugia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen vuole tornare ai tre punti, forte della rimonta al cardiopalma contro il Gubbio nell’ultimo turno. Bianconeri che ospitano il Perugia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Perugia 0-0: sintesi e moviola. 63? NIENTE RIGORE – Decisione a sorpresa dell’arbitro, che non concede rigore alla Juve. Il tocco di braccio sembrava nettissimo. 60? FVS CHIESTO DELLA JUVE PER UN MANO IN AREA – Colpo di testa di Cudrig dopo un cross dalla destra di Turicchia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
