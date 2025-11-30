Juventus Locatelli raggiunge le 200 presenze in biancoero
Locatelli: raggiunte le 200 presenze in bianconeo Manuel Locatelli, ha celebrato sui social il traguardo raggiunto in occasione della sfida contro il Cagliari. “Una vittoria davvero molto importante a casa nostra” ha aggiunto il classe 1998, festeggiando i tre punti conquistati in rimonta contro i sardi con il risultato finale di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Locatelli festeggia la vittoria e anche un importante record personale ? 200 presenze con la maglia della Juventus per il capitano bianconero, che sul proprio profilo Instagram ha espresso grande gioia per un percorso iniziato da bambino e ricco di grandi s - facebook.com Vai su Facebook
JUVENTUS XI: Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. CAGLIARI XI: Caprile; Liteta, Zappa, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borelli. Vai su X
Juventus, contro il Cagliari Locatelli ha raggiunto le 200 presenze in bianconero - Manuel Locatelli contro il Cagliari ha raggiunto le 200 presenze in bianconero: "Una partita speciale - Segnala tuttojuve.com
Manuel Locatelli raggiunge le 200 presenze con la Juventus | OneFootball - per Manuel Locatelli che, con la fascia da capitano al braccio, raggiunge il traguardo delle 200 presenze con la ... onefootball.com scrive
JUVENTUS - Locatelli fa 200 in bianconero: "Va oltre ogni sogno" - Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha celebrato sui social il traguardo delle 200 partite in bianconero in occasione della sfida vinta contro il Cagliari: "Per me, partito da bambino con ... Segnala napolimagazine.com