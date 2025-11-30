Juventus | l’ansia cresce per Vlahovic

Vlahovic, l’ansia cresce La Juventus trema dopo il ko di Dusan Vlahovic al 30’ di Cagliari: il serbo, in lacrime dopo un tiro in diagonale, ha accusato un problema all’adduttore sinistro che fa temere uno stop lungo. Spalletti in conferenza ha confermato: “Si è stirato, ha dolore forte. Ne avrà L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: l’ansia cresce per Vlahovic

