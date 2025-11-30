Juventus Danilo nella leggenda | vince la Libertadores segnando in finale
L’ex capitano bianconero Danilo entra nella leggenda e vince la Copa Libertdores col suo Flamengo segnando la rete decisiva in finale. Danilo diventa il primo giocatore nella storia a vincere due coppe libertadores e due champions league. L’ex capitano bianconero, dopo il divorzio a gennaio con la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È saltato fin quasi nei cieli, Danilo, per incornare – imparabilmente – il pallone che, finito poi in fondo al sacco, ha deciso la finale di Copa Libertadores 2025 tra Palmeiras e Flamengo. L'ex capitano della Juventus, che può vantare così due Libertadores (l - facebook.com Vai su Facebook
Il club di Rio batte in finale 1-0 i connazionali del Palmeiras: decide la rete dell’ex Juventus Danilo? #Flamengo #Libertadores #Sportitalia Vai su X
Danilo nella storia: l'ex capitano bianconero segna in finale e vince la Libertadores - Il brasiliano decide la gara tra il suo Flamengo e il Palmeiras al Monumental ... Secondo tuttojuve.com
Goal di Danilo in finale di Coppa Libertadores: il Flamengo batte il Palmeiras, l'ex Juventus nella storia - Un momento che Danilo non dimenticherà mai, il Flamengo vince la Coppa Libertadores grazie al suo goal in finale. Si legge su ilbianconero.com
Il Flamengo vince la Coppa Libertadores: l'ex Juve Danilo stende il Palmeiras - Quarto successo per i rossoneri di Rio, che vincono il derby in finale contro i connazionali grazie ad un colpo di testa nella ripresa dell'ex bianconero ... Riporta msn.com