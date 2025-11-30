Juventus Danilo nella leggenda | vince la Libertadores segnando in finale

L’ex capitano bianconero Danilo entra nella leggenda e vince la Copa Libertdores col suo Flamengo segnando la rete decisiva in finale. Danilo diventa il primo giocatore nella storia a vincere due coppe libertadores e due champions league. L’ex capitano bianconero, dopo il divorzio a gennaio con la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus danilo nella leggenda vince la libertadores segnando in finale

