Juventus Cassano stronca Koopmeiners Genio della lampada
Cassano attacca Koopmeiners Antonio Cassano, durante ‘Viva El Futbol’ su Bazr, ha sentenziato duramente in merito alla posizione del campo occupata da Koopmeiners: sotto la lente di FantAntonio, finiscono personalità del ragazzo e natura dell’investimento compiuto dalla Juventus. L’attacco di Cassano “Visto che Koopmeiners è un genio della lampada, perché L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cassano fa i nomi: "La Juventus ha 2 giocatori che si spacciano campioni ma sono da serie B" I DETTAGLI https://blstg.news/eYL4/ - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Cassano: ‘Koopmeiners si mette dietro per non avere responsabilità’ - Da quando Luciano Spalletti è arrivato sulla panchina della Juventus, Teun Koopmeiners è stato impiegato stabilmente come braccetto di sinistra nella linea difensiva a tre. Come scrive it.blastingnews.com
Juventus, Cassano duro su Koopmeiners: "Inizia a prenderti responsabilità. Per 60 milioni..." - Visto che lui è un genio della lampada Koopmeiners, che poi quando va in Nazionale inizia a parlare. Segnala tuttomercatoweb.com
Cassano: “Koopmeiners inizia a prenderti un po’ di responsabilità e…l - Antonio Cassano, a Bazr, ha parlato del nuovo ruolo ritagliato da Luciano Spalletti e a Teun Koopmeiners. Lo riporta tuttojuve.com