Juventu Yildiz nella leggenda | meglio di Del Piero

30 nov 2025

Kenan Yildiz ha stabilito un nuovo clamoroso record di precocità, superando persino Alessandro Del Piero. La sua doppietta contro il Cagliari, la prima in carriera all’Allianz Stadium, gli ha permesso di raggiungere i 20 gol complessivi con la maglia della Juventus all’età di 20 anni e 209 giorni. Yildiz e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

