Juve Vlahovic ko | primi esami tra oggi e domani si teme lo stop prolungato
La reazione del serbo a bordo campo è stata chiara: dolore alla gamba sinistra, forte sospetto di infortunio muscolare. Controlli iniziali in queste ore, quadro diagnostico completo atteso tra 24 e 48 ore. Mezz’ora abbondante sul cronometro, partita da poco oltre la soglia della mezz’ora di gioco, e l’immagine cambia ritmo: mani al viso e un labiale che non lascia spazio a dubbi. «Mi sono infortunato, mi sono infortunato» ripetuto con insistenza a bordo campo, mentre Luciano Spalletti gli arriva accanto per verificarne le condizioni. Dusan Vlahovic si dirige subito verso il tunnel che conduce agli spogliatoi, scosso dal dolore alla gamba sinistra. 🔗 Leggi su Sportface.it
Argomenti simili trattati di recente
"Yildiz mi ricorda Ronaldo": Giaccherini analizza la Juve. Vlahovic ko, Hernanes consiglia Spalletti - facebook.com Vai su Facebook
#Vlahovic, scatta l'allarme #Juve: infortunio serio, cosa si è fatto e quante partite salta Vai su X
Pagina 1 | "Yildiz mi ricorda Ronaldo": Giaccherini analizza la Juve. Vlahovic ko, Hernanes consiglia Spalletti - La Juve vince col Cagliari una partita fondamentale per dare continuità al successo di Bodo in Champions. Secondo tuttosport.com
Juve, Vlahovic KO nel momento peggiore: Napoli, Bologna e Roma senza il numero 9 - Dalle immagini televisive, il labiale di Vlahovic non ha lasciato presagire nulla di buono: visibilmente scosso, quasi in lacrime, il centravanti ha capito immediatamente la gravità dell’accaduto. Si legge su it.blastingnews.com
Juventus, guaio Vlahovic e festa Yildiz: i tempi di recupero del bomber, il web celebra il turco - Infortunio per Dusan Vlahovic: problema all’adduttore e rischio lungo stop. sport.virgilio.it scrive