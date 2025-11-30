Juve Vlahovic ko | primi esami tra oggi e domani si teme lo stop prolungato

La reazione del serbo a bordo campo è stata chiara: dolore alla gamba sinistra, forte sospetto di infortunio muscolare. Controlli iniziali in queste ore, quadro diagnostico completo atteso tra 24 e 48 ore. Mezz’ora abbondante sul cronometro, partita da poco oltre la soglia della mezz’ora di gioco, e l’immagine cambia ritmo: mani al viso e un labiale che non lascia spazio a dubbi. «Mi sono infortunato, mi sono infortunato» ripetuto con insistenza a bordo campo, mentre Luciano Spalletti gli arriva accanto per verificarne le condizioni. Dusan Vlahovic si dirige subito verso il tunnel che conduce agli spogliatoi, scosso dal dolore alla gamba sinistra. 🔗 Leggi su Sportface.it