Juve Vlahovi? infortunato | cos’è successo e quanto dovrà restare fuori È il momento di David e Openda?

“Si è stirato, ne avrà per un bel po’ di tempo”, chiosa Luciano Spalletti in conferenza stampa. Il tecnico toscano della Juventus aveva tenuto fuori Dušan Vlahovi? già nella fredda trasferta di Bodø in Champion League proprio perché non al meglio fisicamente: l’infortunio però è comunque arrivato sabato, dopo 30 minuti nella gara casalinga vinta 2 a 1 contro il Cagliari. Già nell’immediato le sensazioni non erano positive per il numero 9 bianconero: si prospettano almeno 55-60 giorni di recupero, ma si teme anche di peggio. L’attaccante ha accusato dolore dopo aver calciato in porta, nel momento di maggiore carico sull’adduttore sinistro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

