Juve Stabia di carattere e mai doma | 2-2 con il Monza capolista

Tempo di lettura: 4 minuti A Castellammare arriva la capolista, ed il Menti si mette il vestito buono: domenica soleggiata, ideale per giocare a pallone, curva piena così come i distinti. La Juve Stabia viene dall’amara e contestata sconfitta contro la Sampdoria. Di contro, il Monza, vuole proseguire la striscia di risultati utili consecutivi, tra cui ben sette vittorie: le più prestigiose, contro Palermo e Cesena. Nel catino gialloblù, c’è anche una sonora presenza di tifosi brianzoli. dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, l’inviato Michele Bellame. Mai doma, la squadra di casa raggiunge due volte il pareggio in una gara bella e combattuta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juve Stabia di carattere e mai doma: 2-2 con il Monza capolista

