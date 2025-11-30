Juve ribaltone alla Yildiz Doppio Kenan | Cagliari ko Spalletti riprende la corsa
Per la Juve della lenta e faticosa rinascita, anche una vittoria di corto muso col Cagliari allo Stadium ha la salubrità dell’ossigeno puro. Così come in Champions, era necessario scrollarsi di dosso le ruggini da pareggite, e Spalletti ci è riuscito grazie al trascinatore che ha immediatamente ritrovato arrivando a Torino, Yildiz. Due stoccate del turco nel finale del primo tempo bastano per i tre punti, e per non rimanere a troppa distanza dal treno affollato delle prime. Era necessario riprendere vigore anche nei nostri confini, ma poi l’avvio di gara non è stato affatto convincente per la Signora: l’amnesia di Kostic sulla fascia, con conseguente percussione di Palestra, ha innescato il vantaggio dei sardi a firma Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
