Juve Primavera Padoin commenta il pareggio a reti bianche | Sono soddisfatto della partita fatta non siamo riusciti a essere incisivi
Juve Primavera, arriva il commento di mister Padoin dopo il pareggio a reti bianche sul campo del Cagliari. Queste le parole. Il commento di mister Padoin dopo una gara senza grandi emozioni per la Juve Primavera che pareggia 0-0 in trasferta contro i pari età del Cagliari. Di seguito le parole dell’allenatore «Sono soddisfatto della partita fatta perché era la terza nel giro di otto giorni: quando si gioca così spesso, in maniera ravvicinata, non è mai facile mantenere la concentrazione. Da questo punto di vista sono contento della prova dei ragazzi, hanno dimostrato maturità nella gestione della gara: il Cagliari si è difeso bene, noi abbiamo fatto fatica il primo quarto d’ora a trovare i varchi giusti – perché abbiamo sbagliato qualche giocata a livello tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
La Juve Primavera non va oltre il pari a Cagliari dopo le ultime vittorie A Padoin non riesce l'aggancio alla zona playoff Nel primo commento la sintesi del match - facebook.com Vai su Facebook
Diretta #Juve, Primavera a #Cagliari: risultato in tempo reale e formazioni. #NextGen col Perugia Vai su X
Primavera, Padoin: "Soddisfatto della partita fatta, i ragazzi hanno dimostrato maturità. Ora dobbiamo farci trovare pronti per il derby" - Mister Padoin ha commentato il pareggio a reti bianche della Primavera bianconera a Cagliari. tuttojuve.com scrive
Primavera 1: il Cagliari ferma la Juventus dell’ex Padoin sullo 0-0 - Gara con varie occasioni ma chiusa senza reti anche per alcuni super interventi di Kehayov che lascia la sua porta immacolata ... Lo riporta calciocasteddu.it
Juventus Primavera, Padoin: 'Soddisfatto per il risultato' poi commenta la sfida di Bodo - L'allenatore della Juventus Primavera Simone Padoin ha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo la sfida contro la Roma. Si legge su ilbianconero.com