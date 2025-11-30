Juve Primavera Padoin commenta il pareggio a reti bianche | Sono soddisfatto della partita fatta non siamo riusciti a essere incisivi

Juve Primavera, arriva il commento di mister Padoin dopo il pareggio a reti bianche sul campo del Cagliari. Queste le parole. Il commento di mister Padoin dopo una gara senza grandi emozioni per la Juve Primavera che pareggia 0-0 in trasferta contro i pari età del Cagliari. Di seguito le parole dell’allenatore «Sono soddisfatto della partita fatta perché era la terza nel giro di otto giorni: quando si gioca così spesso, in maniera ravvicinata, non è mai facile mantenere la concentrazione. Da questo punto di vista sono contento della prova dei ragazzi, hanno dimostrato maturità nella gestione della gara: il Cagliari si è difeso bene, noi abbiamo fatto fatica il primo quarto d’ora a trovare i varchi giusti – perché abbiamo sbagliato qualche giocata a livello tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin commenta il pareggio a reti bianche: «Sono soddisfatto della partita fatta, non siamo riusciti a essere incisivi»

