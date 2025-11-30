Juve che Yildiz! Spalletti se lo gode | Quando tira suonano le campane

Torino, 30 novembre 2025 – Una Juventus Yildiz dipendente? Forse è esagerato, ma sicuramente il numero dieci spacca le partite, le decide, rende impresso il suo marchio in maniera inequivocabile. In Champions League il suo ingresso ha steso il Bodo ha cambiato tutto, ieri sera contro il Cagliari, nel momento di massima difficoltà, ha tolto le castagne dal fuoco con una doppietta entusiasmante e che ha fatto stropicciare gli occhi perfino a Luciano Spalletti, che ha il compito di esaltare il talento del giovane attaccante turco finanche lasciandogli ampia libertà di azione. Il rischio, dalla parte opposta, è sentirsi troppo ancorati alle sue giocate, perché innegabilmente senza di lui sarebbe stato molto più complicato per la Juve uscire indenne dalle ultime due partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, che Yildiz! Spalletti se lo gode: “Quando tira suonano le campane”

Scopri altri approfondimenti

Pagelle #Juve: #Kostic horror, anima #Yildiz. #David arruffone, #Locatelli verticale Vai su X

Leader Juve: l'ha vinta Yildiz Cima Max, furia Lazio Roma-Napoli, una notte da grandi Gioia De Rossi: il Genoa risale Questa la prima pagina del 30 novembre di Corriere dello Sport - facebook.com Vai su Facebook

Juve, che Yildiz! Spalletti se lo gode: “Quando tira suonano le campane” - Il turco decisivo in Champions col Bodo e in Serie A con il Cagliari, giocate e gol al servizio della Juve. Scrive sport.quotidiano.net

Juventus-Cagliari, Spalletti: "Yildiz è un extra top. Vlahovic si è stirato" - L'allenatore bianconero si gode la prima vittoria allo Stadium della sua gestione e "ringrazia" Yildiz: "Giocatore extra top, questo modulo gli permette di essere più libero, poi lui ha la giocata che ... Si legge su sport.sky.it

Spalletti esalta Yildiz dopo Juventus-Cagliari: "Super top, ha la qualità che ti risolve la partita" - Appare pessimista su Vlahovic ("Si è stirato") e sul ritorno a Napoli confida: "Felice di rientrare al Ma ... Come scrive msn.com