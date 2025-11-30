Juve Cagliari Perin suona la carica | il commento dopo la vittoria targata Yildiz Parole da vero leader – FOTO
Juve Cagliari 2-1, Perin ha mandato un messaggio alla squadra dopo l’ultima vittoria in campionato contro i rossoblù di Pisacane. Il post social. La Juventus ha ritrovato i tre punti in campionato, battendo il Cagliari per 2-1 all’ Allianz Stadium. A segnare è stato Kenan Yildiz con una doppietta. Tra i giocatori che hanno espresso la soddisfazione, c’è il portiere Mattia Perin, che ha lanciato un chiaro messaggio al gruppo sul suo profilo Instagram. Il messaggio di Perin riflette la necessità di superare la timidezza che ha afflitto la squadra nei recenti pareggi. La vittoria contro il Cagliari è cruciale, ma il vero lavoro, come chiesto da Luciano Spalletti, è trasformare l’entusiasmo in una striscia di successi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La moviola di Juve-Cagliari, Crezzini non sbaglia sugli episodi decisivi - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz, una doppietta tutta da vedere in Juve-Cagliari #SkySport #SkySerieA Vai su X
Serie A - Le pagelle di Juventus-Cagliari 2-1: Yildiz da urlo, Kostic disastroso. Tra i sardi, Palestra è imprendibile - Diamo i vioti al match dell'Allianz Stadiumo, arbitrato da Valerio Crezzini di Siena. Come scrive eurosport.it
Pagelle Juventus-Cagliari: Yildiz è un forno a microonde (8), Kostic pugile suonato (4,5), Palestra a manetta (7) - Nella seconda vittoria di fila (dopo quella di Champions) per la squadra di Spalletti il grande protagonista è ancora il giovane talento turco, autore di una doppietta, male invece il serbo sostituito ... Riporta corriere.it
Juventus Cagliari 2-1 LIVE: Felici ci prova, Perin para. 4 minuti di recupero - Juventus Cagliari: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 13a giornata del campionato di Serie A 2025- Si legge su cagliarinews24.com