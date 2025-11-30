Juve Cagliari Perin suona la carica | il commento dopo la vittoria targata Yildiz Parole da vero leader – FOTO

Juve Cagliari 2-1, Perin ha mandato un messaggio alla squadra dopo l’ultima vittoria in campionato contro i rossoblù di Pisacane. Il post social. La Juventus ha ritrovato i tre punti in campionato, battendo il Cagliari per 2-1 all’ Allianz Stadium. A segnare è stato Kenan Yildiz con una doppietta. Tra i giocatori che hanno espresso la soddisfazione, c’è il portiere Mattia Perin, che ha lanciato un chiaro messaggio al gruppo sul suo profilo Instagram. Il messaggio di Perin riflette la necessità di superare la timidezza che ha afflitto la squadra nei recenti pareggi. La vittoria contro il Cagliari è cruciale, ma il vero lavoro, come chiesto da Luciano Spalletti, è trasformare l’entusiasmo in una striscia di successi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

