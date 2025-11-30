Juve Cagliari l’analisi impietosa di Gazzetta nonostante la vittoria | Yildiz è più di mezza squadra lentezza esasperante E dagli spalti si sente quell’urlo
. Dura analisi de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione della Juventus con il Cagliari. Si legge: «Yildiz si accentra due volte, arrivando da dietro, e con il suo dribbling in corsa alla Del Piero, alla Dybala, infila due volte il Cagliari e ribalta l’ennesimo svantaggio come a Bodo, da 0-1 a 2-1. Dal centro: incredibile, no? Yildiz oggi è mezza Juve, forse di più, ma non potrà sempre fare tutto lui, e si capisce meglio perché ogni tanto si spegne: questione di sovraffaticament o. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
