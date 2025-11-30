Juve Cagliari, Chiara Aleati ha analizzato così la vittoria dei bianconeri snocciolando comunque un problema che affligge la squadra – VIDEO. Chiara Aleati, nella puntata di Ma che partita hai visto dopo Juve Cagliari, ha parlato così dei problemi che caratterizzano la squadra di Luciano Spalletti nonostante la vittoria dell’Allianz Stadium. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Approccio e minuti finali: ecco dove la Juventus non sta convincendo in questa fase della sua stagione. Le dichiarazioni della nostra giornalista. Juve ai playoff di Champions se.Le combinazioni per i bianconeri nelle ultime 3 partite, cosa serve . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Cagliari, Chiara Aleati trova un problema: «Approccio e minuti finali: dove la Juventus non sta convincendo» – VIDEO