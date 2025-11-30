Juve Cagliari Cambiaso esulta sui social e manda un messaggio alla squadra per il futuro | il post – FOTO
Juve Cagliari, Cambiaso celebra il 2-1 della Juventus. Il successo è cruciale per la classifica, la doppietta del turco ha risposto al gol di Esposito. La Juventus ha ritrovato i tre punti in campionato, battendo il Cagliari per 2-1 all’ Allianz Stadium. Tra i giocatori che hanno celebrato il successo c’è Andrea Cambiaso, l’esterno che ha voluto condividere la sua soddisfazione con un post sul suo profilo Instagram. Il protagonista assoluto della serata è stato Kenan Yildiz. Il giovane attaccante turco, reduce dall’incredibile prestazione in Norvegia, ha siglato una doppietta decisiva. Le sue due reti hanno risposto al gol messo a segno da Sebastiano Esposito per il Cagliari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
