judy dench parla della vita con la degenerazione maculare

Judi Dench e l'impatto della degenerazione maculare sulla sua vita. La celebre attrice Judi Dench ha condiviso pubblicamente le difficoltà legate alla sua condizione di salute, diagnosticata nel 2012. La diagnosi ha rivelato una maculopatia degenerativa, una malattia dell'occhio che può compromettere significativamente la vista centrale. Secondo le stime del Istituto Nazionale per la Salute degli Occhi, questa condizione rappresenta una delle principali cause di perdita della vista tra gli anziani. Le dichiarazioni di Judi Dench sulla perdita di vista. Durante un'intervista con ITV, la Dench ha spiegato di non essere più molto visibile sullo schermo, affermando: "Non riesco più a vedere.

