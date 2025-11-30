Judy dench parla della vita con la degenerazione maculare
Judi Dench e l’impatto della degenerazione maculare sulla sua vita. La celebre attrice Judi Dench ha condiviso pubblicamente le difficoltà legate alla sua condizione di salute, diagnosticata nel 2012. La diagnosi ha rivelato una maculopatia degenerativa, una malattia dell’occhio che può compromettere significativamente la vista centrale. Secondo le stime del Istituto Nazionale per la Salute degli Occhi, questa condizione rappresenta una delle principali cause di perdita della vista tra gli anziani. Le dichiarazioni di Judi Dench sulla perdita di vista. Durante un’intervista con ITV, la Dench ha spiegato di non essere più molto visibile sullo schermo, affermando: “Non riesco più a vedere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Quando vado a teatro, non vedo niente”. Così Judi Dench ha raccontato, dal palco del Theatre Royal di Bury St Edmunds, la realtà della sua vista ormai compromessa. L’attrice inglese, da tempo alle prese con la degenerazione maculare senile diagnosticata - facebook.com Vai su Facebook
La malattia di Judi Dench è peggiorata, la reazione dell'attrice che non riconosce più le facce: «Cosa pensa di me chi non saluto per strada»