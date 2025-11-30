Josh Brolin | Donald Trump? Un genio del marketing ma era diverso quando l' ho conosciuto

Movieplayer.it | 30 nov 2025

L'attore, durante una recente intervista, è tornato a parlare della sua amicizia con il miliardario diventato presidente degli Stati Uniti. Josh Brolin ha parlato in una recente intervista della sua amicizia con Donald Trump, sostenendo che l'attuale presidente degli Stati Uniti fosse una persona molto diversa in passato. L'attore, parlando ai microfoni di The Independent, ha condiviso qualche dettaglio riguardante la sua esperienza con il milionario. Il rapporto con Trump Il protagonista di Wake Up Dead Man - Knives Out, il nuovo film diretto da Rian Johnson (di cui potete scoprire qualche anticipazione), ha chiarito che non si è ispirato a Donald Trump per interpretare il suo personaggio, il monsignore Wicks. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

josh brolin donald trump un genio del marketing ma era diverso quando l ho conosciuto

© Movieplayer.it - Josh Brolin: "Donald Trump? Un genio del marketing, ma era diverso quando l'ho conosciuto"

Josh Brolin: "Donald Trump? Un genio del marketing, ma era diverso quando l'ho conosciuto" - L'attore, durante una recente intervista, è tornato a parlare della sua amicizia con il miliardario diventato presidente degli Stati Uniti.

Josh Brolin Makes a Bold Declaration About Former Friend Donald Trump - Brolin reflected on his past friendship with Trump before his presidency, describing him as a different person.

Josh Brolin Knows Trump as a 'Different Guy' Having 'Been a Friend' of His Before Presidency: 'No Greater Genius Than Him in Marketing' - During a recent interview with The Independent, Brolin said he understands Trump in a different light, having ...

