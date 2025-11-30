Josh Brolin | Donald Trump? Un genio del marketing ma era diverso quando l' ho conosciuto

L'attore, durante una recente intervista, è tornato a parlare della sua amicizia con il miliardario diventato presidente degli Stati Uniti. Josh Brolin ha parlato in una recente intervista della sua amicizia con Donald Trump, sostenendo che l'attuale presidente degli Stati Uniti fosse una persona molto diversa in passato. L'attore, parlando ai microfoni di The Independent, ha condiviso qualche dettaglio riguardante la sua esperienza con il milionario. Il rapporto con Trump Il protagonista di Wake Up Dead Man - Knives Out, il nuovo film diretto da Rian Johnson (di cui potete scoprire qualche anticipazione), ha chiarito che non si è ispirato a Donald Trump per interpretare il suo personaggio, il monsignore Wicks. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

